росія стягнула 500 танків для захоплення Куп'янська до березня - Forbes
Київ • УНН
росія планує захопити місто Куп'янськ Харківської області до березня 2024 року як подарунок путіну перед президентськими виборами в росії, розгорнувши 500 танків і понад 40 000 військовослужбовців.
російські війська планують захопити Куп’янськ Харківської області до березня 2024 року, до виборів президента. На цьому напрямку зосереджено 500 російських танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військовослужбовців рф, пише Forbes, інформує УНН.
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Як зазначається, армія рф планує повернути собі величезну територію Харківської області, яку росіяни ненадовго окупували у 2022 році.
"російська федерація планує захопити всю Донецьку і Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл до березня 2024 року", - пояснили в українському центрі оборонних стратегій.
Річка протікає через Куп'янськ з півночі.
"Шматочок Харкова став би подарунком путіну на день виборів від російської армії в Україні", - пише Forbes.
Повідомляється, що Куп'янськ і прилеглі населені пункти захищають близько 10 українських бригад, що налічують близько 20 000 військовослужбовців і сотні танків, бойових машин і гаубиць.
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Однак, залишається проблема в боєприпасах. Сполучені Штати були одним з найбільших донорів 155-міліметрових снарядів для найкращих українських великокаліберних гармат - і проросійські республіканці в Конгресі США припинили допомогу Україні минулої осені.
З тих пір щоденна кількість снарядів, що виділяється українським військам, скоротилася на дві третини і становить лише 2 000 снарядів. Тим часом російські війська випускають до 10 000 снарядів на день завдяки постійним поставкам боєприпасів з Північної Кореї.
Як зазначається, нова перевага росії у вогневій потужності дозволяє їй концентрувати артилерію без особливого страху перед українським контрбатарейним вогнем і націлювати сконцентровані батареї на населені пункти.
"Дефіцит артилерії і затримки в наданні західної допомоги у сфері безпеки створять невизначеність в українських оперативних планах", - попереджає Інститут вивчення війни у Вашингтоні.
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