Точаться важкі бої, обстановка напружена: Сирський про Куп’янський напрямок
Київ • УНН
На Куп'янському напрямку точаться важкі бої по всьому фронту - українські війська намагаються захистити свої позиції, а ворог продовжує штурмові дії та підтягує нові резерви, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку. За його словами, на всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви, передає УНН.
"Здійснив чергову робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку. Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви", - написав Сирський.
Він повідомив, що заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління.
"Провів оперативні наради. Було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки. З метою вирішення проблемних питань, які критично важливі для стійкості оборони, було віддано необхідні вказівки та проведено перерозподіл сил та засобів", - повідомив Сирський.
За його словами, головними пріоритетами залишаються ефективне ведення розвідки, злагоджене застосування усіх засобів вогневого ураження, захист українських підрозділів засобами радіоелектронної боротьби, збереження життя військовослужбовців.
Доповнення
Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що ворог не зміг захопити населений пункт Табаївка, що на Харківщині, як про це заявляло міністерство оборони рф. Поблизу села точаться важкі бої, ведуться артилерійські дуелі.