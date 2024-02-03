Идут тяжелые бои, обстановка напряженная: Сырский о Купянском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые ведут оборону на Купянском направлении. По его словам, на всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы, передает УНН.

"Совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые ведут оборону на Купянском направлении. Оперативная обстановка остается напряженной. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы", - написал Сырский.

Он сообщил, что заслушал доклады командиров непосредственно на пунктах управления.

"Провел оперативные совещания. Были рассмотрены вероятные сценарии действий противника с учетом результатов ведения разведки. С целью решения проблемных вопросов, которые критически важны для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", - сообщил Сырский.

По его словам, главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита украинских подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни военнослужащих.

Дополнение

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщал, что враг не смог захватить населенный пункт Табаевка, что на Харьковщине, как об этом заявляло министерство обороны рф. Вблизи села идут тяжелые бои, ведутся артиллерийские дуэли.