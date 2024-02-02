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Табаївка не перебуває під контролем окупантів, точаться важкі бої - Євлаш

Табаївка не перебуває під контролем окупантів, точаться важкі бої - Євлаш

Київ • УНН

 • 21154 перегляди

Поки під Табаївкою тривали важкі бої та артилерійські дуелі, село залишалося під контролем України, незважаючи на заяви росіян про його захоплення.

Ворог не зміг захопити населений пункт Табаївка, що на Харківщині, як про це заявляло міністерство оборони рф. Поблизу села точаться важкі бої, ведуться артилерійські дуелі. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає УНН.

"Лінія (фронту- ред.) наразі залишається дуже динамічною. Противник продовжує свої наступальні дії, зокрема поблизу населеного пункту Куп’янськ. Також Табаївка, за яку точаться важкі бої. Наразі село не перебуває під контролем окупантів. Там ведуться зараз артилерійські дуелі", - сказав Євлаш.

Він зазначив, що за минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ вдалося знищити 228 окупантів та ще 75 зразків озброєння та військової техніки, до якої входять і танки та бойові машини піхоти, комплекси відеоспостереження, різного типу польові засоби РЕБ.

Окрім того, Євлаш розповів, що на Куп’янському напрямку ворог тримає близько 40 тис. свого особового складу.

"Також більше півтисячі танків, 650 бойових-броньованих машин, 430 артилерійських систем", - додав речник.

Однак він наголосив, що на Лиманському напрямку ворог зосередив майже 57 тис. окупантів, 500 танків, понад 1100 ББМ, 534 артсистеми.

Доповнення

Сьогодні міноборони рф заявляло про захоплення населеного пункту Табаївка.

Нагадаємо

Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Павло Башинський

Павло Башинський

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