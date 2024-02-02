На фронті за добу відбулося 63 бойові зіткнення – Генштабу

Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження ворога – Генштаб