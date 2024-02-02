Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження ворога – Генштаб
Київ • УНН
Авіація Збройних сил України 1 лютого завдала ударів по 13 місцях дислокації живої сили і техніки противника та 1 зенітній установці, повідомляє Генеральний штаб.
Впродовж дня, 1 лютого, авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні 2 лютого Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ударів по:
- 2-х районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки,
- 4-х артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.
Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф.
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