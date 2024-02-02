Forbes: українська атака могла зупинити виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

ukenru
29 березня, 19:41 • 42046 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 95587 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115332 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117128 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232480 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156805 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147398 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133236 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121725 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112876 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33582 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31917 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34178 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 30478 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31177 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232482 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385581 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440739 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449101 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358523 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115332 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130673 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124869 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98818 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107935 перегляди
Актуальне
Forbes: українська атака могла зупинити виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

Forbes: українська атака могла зупинити виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

Київ • УНН

 • 122831 перегляди

Вибух на російському заводі з виробництва безпілотників у серпні, можливо, порушив виробництво смертоносних безпілотників "Ланцет", що призвело до зменшення кількості їхніх ударів по українським військам.

Вибух на заводі в Сергієвому Посаді (РФ) 9 серпня міг зірвати виробництво російських безпілотників "Ланцет". Про це йдеться у матеріалі Forbes, передає УНН.

Деталі

"Ланцет" – невеликий дрон-камікадзе, який може знаходити та знищувати цілі на відстані 70 км зі смертоносною точністю, став однією з найефективніших видів зброї росії у війні з Україною. "Ланцети" підбивають танки "Леопард", артилерію і навіть літаки на аеродромах.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України, у своїй статті про поточну військову ситуацію виділив "Ланцети" як проблему. Спочатку їх з’явилося лише декілька, десятки на місяць, але в липні 2023 року їх кількість зросла. Але потім щось зупинило їх виготовлення.

йдеться у матеріалі

Того місяця російські ЗМІ показали відео, на якому генеральний директор Алєксандр Захаров відвідує гігантське нове виробництво в переобладнаному торговому центрі на Segway. На відео були показані стелажі з сотнями ланцетів, і йшлося про те, що виробництво може збільшитися в п’ятдесят разів. Це виглядало як погана новина для України.

Але замість того, щоб зрости, кількість "Ланцетів" помітно впала.

Інформація від української OSINT-групи "Мольфар", яка вивчає диверсійні операції в росії, свідчить про те, що причиною міг бути влучний удар українських військ по Загорському оптико-механічному заводу (ЗОМЗ).

"Мольфар" знайшов коментарі свідків на дискусійних форумах, які говорять про те, що ЗОМЗ атакував безпілотник. Хоча вибух був більш потужним, ніж від одного БПЛА, але у приміщенні могли здетонувати інші пристрої

вважають експерти.

Вибух, схоже, мав вплив на виробництво дронів, йдеться у матеріалі.

Останніми місяцями кількість ударів дронами "Ланцет" помітно зменшилася – з приблизно 135 у липні до 69 у грудні 2023-го. Це може свідчити про зупинення виробництва ударних БПЛА, пише Forbes.

Ще одне непряме підтвердження того, що випуск дронів згорнули, надійшло від міністра оборони росії Алєксєя Криворучко, який заявив, що країна-агресор виробила у 2023 році лише 3500 одиниць дронів.

рф все частіше застосовує дрони "Ланцет" у контрбатарейній боротьбі - британська розвідка01.11.23, 10:11 • 104729 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
forbsForbes
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
valerii-zaluzhnyiВалерій Залужний
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37