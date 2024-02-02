Forbes: українська атака могла зупинити виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

Вибух на заводі в Сергієвому Посаді (РФ) 9 серпня міг зірвати виробництво російських безпілотників "Ланцет". Про це йдеться у матеріалі Forbes, передає УНН.

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"Ланцет" – невеликий дрон-камікадзе, який може знаходити та знищувати цілі на відстані 70 км зі смертоносною точністю, став однією з найефективніших видів зброї росії у війні з Україною. "Ланцети" підбивають танки "Леопард", артилерію і навіть літаки на аеродромах.

Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних сил України, у своїй статті про поточну військову ситуацію виділив "Ланцети" як проблему. Спочатку їх з’явилося лише декілька, десятки на місяць, але в липні 2023 року їх кількість зросла. Але потім щось зупинило їх виготовлення. йдеться у матеріалі

Того місяця російські ЗМІ показали відео, на якому генеральний директор Алєксандр Захаров відвідує гігантське нове виробництво в переобладнаному торговому центрі на Segway. На відео були показані стелажі з сотнями ланцетів, і йшлося про те, що виробництво може збільшитися в п’ятдесят разів. Це виглядало як погана новина для України.

Але замість того, щоб зрости, кількість "Ланцетів" помітно впала.

Інформація від української OSINT-групи "Мольфар", яка вивчає диверсійні операції в росії, свідчить про те, що причиною міг бути влучний удар українських військ по Загорському оптико-механічному заводу (ЗОМЗ).

"Мольфар" знайшов коментарі свідків на дискусійних форумах, які говорять про те, що ЗОМЗ атакував безпілотник. Хоча вибух був більш потужним, ніж від одного БПЛА, але у приміщенні могли здетонувати інші пристрої вважають експерти.

Вибух, схоже, мав вплив на виробництво дронів, йдеться у матеріалі.

Останніми місяцями кількість ударів дронами "Ланцет" помітно зменшилася – з приблизно 135 у липні до 69 у грудні 2023-го. Це може свідчити про зупинення виробництва ударних БПЛА, пише Forbes.

Ще одне непряме підтвердження того, що випуск дронів згорнули, надійшло від міністра оборони росії Алєксєя Криворучко, який заявив, що країна-агресор виробила у 2023 році лише 3500 одиниць дронів.

рф все частіше застосовує дрони "Ланцет" у контрбатарейній боротьбі - британська розвідка