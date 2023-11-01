рф все частіше застосовує дрони "Ланцет" у контрбатарейній боротьбі - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. За даними британської розвідки, ворожі безпілотники "Ланцет", найімовірніше, стали одним із найефективніших нових засобів атак рф за рік. Росія вдаряє «Ланцетами» пріоритетні цілі і все частіше застосовує такі дрони-камікадзе для контрбатарейної боротьби. Про це повідомляє УНН посилаючись на данні Міністерства оборони Великої Британії.
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«Малі безпілотні літальні апарати односторонньої дії (БЛА ОВА) "Ланцет", найімовірніше, стали одним із найефективніших нових засобів, які росія застосувала в Україні за останні 12 місяців», - йдеться у повідомленні розвідки.
Деталі
Зазначається, що «ланцети» призначені для пілотування над територією, чекаючи виявлення цілі, після чого пікірують на неї і підривають.
Як вказує Міноборони Британії, росія розгортає дрони "Ланцет" для атаки пріоритетних цілей, і «останнім часом вони посідають дедалі помітніше місце в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по артилерії». Традиційно росія використовувала малі БПЛА в основному для розвідки.
«Завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став кроком вперед у використанні цієї категорії озброєнь», - вказали у Міноборони Британії.
Доповнення
російські війська з 21 жовтня використовують нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет», який може автономно ідентифікувати цілі.
«Ланцети» виробляються компанією ZALA Aero Group. ZALA також виробляє невеликий розвідувальний БПЛА "Орлан-10", який росія часто використовує для виявлення цілей разом із "Ланцетом". Україна своєю чергою успішно використовує малі БПЛА OWA.
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