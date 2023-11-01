рф все частіше застосовує дрони "Ланцет" у контрбатарейній боротьбі - британська розвідка

КИЇВ. 1 листопада. УНН. За даними британської розвідки, ворожі безпілотники "Ланцет", найімовірніше, стали одним із найефективніших нових засобів атак рф за рік. Росія вдаряє «Ланцетами» пріоритетні цілі і все частіше застосовує такі дрони-камікадзе для контрбатарейної боротьби. Про це повідомляє УНН посилаючись на данні Міністерства оборони Великої Британії.