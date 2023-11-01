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рф все чаще применяет дроны "Ланцет" в контрбатарейной борьбе - британская разведка

Киев • УНН

 • 104729 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. По данным британской разведки, вражеские беспилотники "Ланцет", скорее всего, стали одним из самых эффективных новых средств атак рф за год. россия ударяет «Ланцетами» приоритетные цели и все чаще применяет такие дроны-камикадзе для контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает УНН ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании.

рф все чаще применяет дроны "Ланцет" в контрбатарейной борьбе - британская разведка

Цитата

«Малые беспилотные летательные аппараты одностороннего действия (БЛА ОВА) "Ланцет", скорее всего, стали одним из самых эффективных новых средств, которые россия применила в Украине за последние 12 месяцев», - говорится в сообщении разведки.

Детали

Отмечается, что «ланцеты» предназначены для пилотирования над территорией, ожидая обнаружения цели, после чего пикируют на нее и взрывают.

Как указывает Минобороны Британии, россия развертывает дроны "Ланцет" для атаки приоритетных целей, и «в последнее время они занимают все более заметное место в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по артиллерии». Традиционно россия использовала малые БПЛА в основном для разведки.

«Благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в использовании этой категории вооружений», - указали в Минобороны Британии.

Дополнение

российские войска с 21 октября используют новую версию беспилотника-камикадзе ««Ланцет», который может автономно идентифицировать цели.

«Ланцеты» производятся компанией ZALA Aero Group. ZALA также производит небольшой разведывательный БПЛА "Орлан-10", который россия часто использует для обнаружения целей вместе с "Ланцетом". Украина в свою очередь успешно использует малые БПЛА OWA.

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