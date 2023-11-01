рф все чаще применяет дроны "Ланцет" в контрбатарейной борьбе - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По данным британской разведки, вражеские беспилотники "Ланцет", скорее всего, стали одним из самых эффективных новых средств атак рф за год. россия ударяет «Ланцетами» приоритетные цели и все чаще применяет такие дроны-камикадзе для контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает УНН ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании.
Цитата
«Малые беспилотные летательные аппараты одностороннего действия (БЛА ОВА) "Ланцет", скорее всего, стали одним из самых эффективных новых средств, которые россия применила в Украине за последние 12 месяцев», - говорится в сообщении разведки.
Детали
Отмечается, что «ланцеты» предназначены для пилотирования над территорией, ожидая обнаружения цели, после чего пикируют на нее и взрывают.
Как указывает Минобороны Британии, россия развертывает дроны "Ланцет" для атаки приоритетных целей, и «в последнее время они занимают все более заметное место в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по артиллерии». Традиционно россия использовала малые БПЛА в основном для разведки.
«Благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал шагом вперед в использовании этой категории вооружений», - указали в Минобороны Британии.
Дополнение
российские войска с 21 октября используют новую версию беспилотника-камикадзе ««Ланцет», который может автономно идентифицировать цели.
«Ланцеты» производятся компанией ZALA Aero Group. ZALA также производит небольшой разведывательный БПЛА "Орлан-10", который россия часто использует для обнаружения целей вместе с "Ланцетом". Украина в свою очередь успешно использует малые БПЛА OWA.
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