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Невідомі БПЛА на Київщині: Рувін розповів перші деталі

Київ • УНН

 • 210272 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Експерти Київського науково-дослідного інститут судових експертиз провели попередній аналіз фото- та відеоматеріалів, на яких зафіксовано частини безпілотних літальних апаратів невстановленого типу, що були зафіксовані на Київщині ввечері 22 жовтня. Про це у своєму Telegram-каналі розповів директор КНДІСЕ Олександр Рувін, пише УНН.

Невідомі БПЛА на Київщині: Рувін розповів перші деталі

Цитата

«Очікуємо надходження на дослідження частин та уламків безпілотних літальних апаратів, наразі невстановленого типу, які були зафіксовані на Київщині ввечері 22 жовтня. За попереднім аналізом фото- та відеоматеріалів частин «газонокосарок», які поширюються в мережі, а також технічними характеристиками ідентифікованих елементів, можемо зробити висновок, що використаний ворогом апарат менш потужний, ніж попередники», - зазначив він.

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За словами Рувіна, якщо на дрон з такими комплектуючими встановити вибуховий заряд, його маса «однозначно також буде в рази меншою, ніж у Shahed 136 і Shahed 131».

З цього приводу він зазначив, що експертна база матеріалів КНДІСЕ містить приклади попередніх об’єктів дослідження – безпілотних літальних апаратів, які схожі з новим зразком за наявними технічними характеристиками.

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На думку очільника КНДІСЕ, цей БПЛА може бути ще однією спробою ворога використовувати хибні цілі для виснаження нашої системи протиповітряної оборони.

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«Після призначення відповідних експертиз, передачі об'єктів та проведення відповідних досліджень матимемо повну картину. Деталі згодом», - резюмував Олександр Рувін.

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