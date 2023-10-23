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Неизвестные БПЛА в Киевской области: Рувин рассказал первые детали

Киев • УНН

 • 210272 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз провели предварительный анализ фото- и видеоматериалов, на которых зафиксированы части беспилотных летательных аппаратов неустановленного типа, которые были зафиксированы в Киевской области вечером 22 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор КНИИСЭ Александр Рувин, пишет УНН.

Неизвестные БПЛА в Киевской области: Рувин рассказал первые детали

Цитата

«Ожидаем поступления на исследование частей и обломков беспилотных летательных аппаратов, пока неустановленного типа, которые были зафиксированы в Киевской области вечером 22 октября. По предварительному анализу фото- и видеоматериалов частей «газонокосилок», которые распространяются в сети, а также техническим характеристикам идентифицированных элементов, можем сделать вывод, что использованный врагом аппарат менее мощный, чем предшественники», - отметил он.

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По словам Рувина, если на дрон с такими комплектующими установить взрывной заряд, его масса «однозначно также будет в разы меньше, чем у Shahed 136 и Shahed 131».

По этому поводу он отметил, что экспертная база материалов КНИИСЭ содержит примеры предыдущих объектов исследования беспилотных летательных аппаратов, которые схожи с новым образцом по имеющимся техническим характеристикам.

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По мнению главы КНИИСЭ, этот БПЛА может быть еще одной попыткой врага использовать ложные цели для истощения нашей системы противовоздушной обороны.

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«После назначения соответствующих экспертиз, передачи объектов и проведения соответствующих исследований будем иметь полную картину. Детали позже», - резюмировал Александр Рувин.

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