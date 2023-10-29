росіяни почали використовують нову версію ударного дрона-камікадзе «Ланцет» – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. російські війська з 21 жовтня використовують нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет», який може автономно ідентифікувати цілі. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
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Зазначається, що БПЛА «Ізділіє-53» нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.
Про масове використання поки не йдеться.
Раніше аналітики ISW оцінювали: російське командування може вважати, що велика кількість ударних безпілотників дозволить російським силам подолати українську протиповітряну оборону.
У той же час корисне навантаження безпілотників «Ізділі-53» може становити від трьох до п’яти кілограмів. Цього може не бути достатнім для значного пошкодження найважливіших військових цілей.
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