ППО вночі знищила п’ять шахедів - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українська протиповітряна оборони знищила вночі всі п’ять випущені росіянами дрони-камікадзе. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.
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«Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено», — йдеться у повідомленні Генштабі ЗСУ вранці 29 жовтня.
Крім того, протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”.
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