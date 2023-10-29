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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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ППО вночі знищила п’ять шахедів - Генштаб

Київ • УНН

 • 62930 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українська протиповітряна оборони знищила вночі всі п’ять випущені росіянами дрони-камікадзе. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.

ППО вночі знищила п’ять шахедів - Генштаб

Деталі

«Сьогодні вночі, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено», — йдеться у повідомленні Генштабі ЗСУ вранці 29 жовтня.

Крім того, протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На фронті за добу відбулося близько 70 бойових зіткнень – Генштаб

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