На фронті за добу відбулося близько 70 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб ворога.
Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування “Іскандер-К”.
Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень.
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