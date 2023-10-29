На Авдіївському напрямку росіяни масово здаються в полон – речник Сил оборони Таврійського напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. росіяни "аврально" міняють командирів на Авдіївському напрямку, їхні солдати не хочуть воювати на масово здаються в полон. Лише вчора в полон здались близько десятка росіян. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає УНН.
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«Звичайні російські солдати бачать війну і починають відмовлятися йти на війну. Російське командування обманює або намагається задіяти якісь свіжі сили, які йдуть з глибини Росії. Командири залякують та застосовують фізичну силу до звичайних солдатів. Як наслідок, росіяни здаються в полон», — розповів Штупун.
Він додав, Авдіївка – найбільша поразка росіян, загальні втрати росіян з 10 жовтня на Донеччині склали понад 6500 солдатів.
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