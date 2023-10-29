На Авдеевском направлении россияне массово сдаются в плен - спикер Сил обороны Таврического направления
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. россияне "аврально" меняют командиров на Авдеевском направлении, их солдаты не хотят воевать на массово сдаются в плен. Только вчера в плен сдались около десятка россиян. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.
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«Обычные российские солдаты видят войну и начинают отказываться идти на войну. Российское командование обманывает или пытается задействовать какие-то свежие силы, которые идут из глубины России. Командиры запугивают и применяют физическую силу к обычным солдатам. Как следствие, россияне сдаются в плен», — рассказал Штупун.
Он добавил, Авдеевка – самое большое поражение россиян, общие потери россиян с 10 октября на Донетчине составили более 6500 солдат.
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