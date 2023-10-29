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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Авдеевском направлении россияне массово сдаются в плен - спикер Сил обороны Таврического направления

Киев • УНН

 • 723497 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. россияне "аврально" меняют командиров на Авдеевском направлении, их солдаты не хотят воевать на массово сдаются в плен. Только вчера в плен сдались около десятка россиян. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает УНН.

На Авдеевском направлении россияне массово сдаются в плен - спикер Сил обороны Таврического направления

Цитата

«Обычные российские солдаты видят войну и начинают отказываться идти на войну. Российское командование обманывает или пытается задействовать какие-то свежие силы, которые идут из глубины России. Командиры запугивают и применяют физическую силу к обычным солдатам. Как следствие, россияне сдаются в плен», — рассказал Штупун.

Он добавил, Авдеевка – самое большое поражение россиян, общие потери россиян с 10 октября на Донетчине составили более 6500 солдат.

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