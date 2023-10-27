росіяни формують "м'ясні загони" з відмовників для штурму Авдіївки - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російські окупанти готують штурмові загони з відмовників для подальших наступальних дій на сході України, зокрема на Авдіївку Донецької області. Про це повідомив Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
«За повідомленнями місцевих, на полігоні «Постоялі двори» в курській області створений табір, де формують підрозділи з «відказників» за аналогією зі «штурм-Z», які надалі будуть спрямовані на “м’ясні штурми” під Авдіївку, через ростов», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами росгвардії та поліції, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росіяни змушують жителів ТОТ здавати кров окупантам - Центр нацспротиву