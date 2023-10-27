россияне формируют "мясные отряды" из отказников для штурма Авдеевки - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Российские оккупанты готовят штурмовые отряды из отказников для дальнейших наступательных действий на востоке Украины, в частности на Авдеевку Донецкой области. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
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«По сообщениям местных, на полигоне «Постоялые дворы» в курской области создан лагерь, где формируют подразделения из «отказников» по аналогии с «штурм-Z», которые в дальнейшем будут направлены на “мясные штурмы” под Авдеевку, через ростов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что лагерь окружен военной полицией и спецподразделениями росгвардии и полиции, чтобы не допустить бунта. Адвокатов и членов семей к военнослужащим не допускают.
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