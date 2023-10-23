росіяни змушують мешканців ТОТ здавати кров окупантам - Центр Нацспротиву
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. На тимчасово окупованих територіях окупанти почали кампанію з примусової здачі крові на потреби окупаційних військ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Зокрема, за даними Нацспротиву, на захоплених землях Донеччини до центрів служби крові зганяють колаборантів, студентів фейкових внз й учасників “добровільних” рухів, які підконтрольні кремлю. Здача крові відбувається під підпис й відмова може мати наслідки.
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«При цьому ворог не приховує, що здача відбувається на потреби окупаційних військ, які мають величезні втрати у своїх безглуздих намаганнях захопити більше землі. Проте ці наміри й надалі обертатимуться для росіян втратами», — йдеться у повідомленні.
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