росіяни змушують мешканців ТОТ здавати кров окупантам - Центр Нацспротиву

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Зокрема, за даними Нацспротиву, на захоплених землях Донеччини до центрів служби крові зганяють колаборантів, студентів фейкових внз й учасників “добровільних” рухів, які підконтрольні кремлю. Здача крові відбувається під підпис й відмова може мати наслідки.

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«При цьому ворог не приховує, що здача відбувається на потреби окупаційних військ, які мають величезні втрати у своїх безглуздих намаганнях захопити більше землі. Проте ці наміри й надалі обертатимуться для росіян втратами», — йдеться у повідомленні.

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