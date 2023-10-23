россияне заставляют жителей ВОТ сдавать кровь оккупантам - Центр Нацсопротивления

Детали

В частности, по данным Нацсопротивления, на захваченных землях Донецкой области в центры службы крови сгоняют коллаборантов, студентов фейковых вузов и участников “добровольных” движений, которые подконтрольны кремлю. Сдача крови происходит под подпись и отказ может иметь последствия.

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«При этом враг не скрывает, что сдача происходит на нужды оккупационных войск, которые имеют огромные потери в своих бессмысленных попытках захватить больше земли. Однако эти намерения и в дальнейшем будут оборачиваться для россиян потерями», — говорится в сообщении.

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