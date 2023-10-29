На фронте за сутки произошло около 70 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, подразделения ракетных войск Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство врага.
Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 крылатые ракеты наземного базирования “Искандер-К”.
В течение минувших суток произошло около 70 боевых столкновений.
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