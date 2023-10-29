ПВО ночью уничтожила пять шахедов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинская противовоздушная обороны уничтожила ночью все пять выпущенных россиянами дронов-камикадзе. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
«Сегодня ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной все вражеские дроны были уничтожены», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ утром 29 октября.
Кроме того, за прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 крылатые ракеты наземного базирования “Искандер-К”.
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