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россияне начали использовать новую версию ударного дрона-камикадзе "Ланцет" - ISW

Киев • УНН

 • 90086 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Российские войска с 21 октября используют новую версию беспилотника-камикадзе «Ланцет», который может автономно идентифицировать цели. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.

россияне начали использовать новую версию ударного дрона-камикадзе "Ланцет" - ISW

Детали

Отмечается, что БПЛА «Издилие-53» якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.

О массовом использовании пока речь не идет.

Ранее аналитики ISW оценивали: российское командование может считать, что большое количество ударных беспилотников позволит российским силам преодолеть украинскую противовоздушную оборону.

В то же время полезная нагрузка беспилотников «Издили-53» может составлять от трех до пяти килограммов. Этого может не быть достаточным для значительного повреждения важнейших военных целей.

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