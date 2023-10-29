россияне начали использовать новую версию ударного дрона-камикадзе "Ланцет" - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Российские войска с 21 октября используют новую версию беспилотника-камикадзе «Ланцет», который может автономно идентифицировать цели. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Отмечается, что БПЛА «Издилие-53» якобы имеет систему автоматического наведения, которая может различать типы целей и повышать шансы успешного удара.
О массовом использовании пока речь не идет.
Ранее аналитики ISW оценивали: российское командование может считать, что большое количество ударных беспилотников позволит российским силам преодолеть украинскую противовоздушную оборону.
В то же время полезная нагрузка беспилотников «Издили-53» может составлять от трех до пяти килограммов. Этого может не быть достаточным для значительного повреждения важнейших военных целей.
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