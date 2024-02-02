Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде (РФ) 9 августа мог сорвать производство российских беспилотников "Ланцет". Об этом говорится в материале Forbes, передает УНН.

Детали

"Ланцет" - небольшой дрон-камикадзе, который может находить и уничтожать цели на расстоянии 70 км со смертоносной точностью, стал одним из самых эффективных видов оружия россии в войне с Украиной. "Ланцеты" подбивают танки "Леопард", артиллерию и даже самолеты на аэродромах.

Валерий Залужный, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, в своей статье о текущей военной ситуации выделил "Ланцеты" как проблему. Сначала их появилось всего несколько, десятки в месяц, но в июле 2023 года их количество возросло. Но потом что-то остановило их изготовление. говорится в материале

В том месяце российские СМИ показали видео, на котором генеральный директор Александр Захаров посещает гигантское новое производство в переоборудованном торговом центре на Segway. На видео были показаны стеллажи с сотнями ланцетов, и говорилось о том, что производство может увеличиться в пятьдесят раз. Это выглядело как плохая новость для Украины.

Но вместо того, чтобы вырасти, количество "Ланцетов" заметно упало.

Информация от украинской OSINT-группы "Мольфар", которая изучает диверсионные операции в России, свидетельствует о том, что причиной мог быть точный удар украинских войск по Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ).

"Мольфар" нашел комментарии свидетелей на дискуссионных форумах, которые говорят о том, что ЗОМЗ атаковал беспилотник. Хотя взрыв был более мощным, чем от одного БПЛА, но в помещении могли сдетонировать другие устройства считают эксперты.

Взрыв, похоже, имел влияние на производство дронов, говорится в материале.

В последние месяцы количество ударов дронами "Ланцет" заметно уменьшилось - с примерно 135 в июле до 69 в декабре 2023-го. Это может свидетельствовать об остановке производства ударных БПЛА, пишет Forbes.

Еще одно косвенное подтверждение того, что выпуск дронов свернули, поступило от министра обороны России Алексея Криворучко, который заявил, что страна-агрессор произвела в 2023 году только 3500 единиц дронов.

рф все чаще применяет дроны "Ланцет" в контрбатарейной борьбе - британская разведка