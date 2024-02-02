Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  140325 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  160154 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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31.01.24  •  164287 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158128 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

Взрыв на российском заводе по производству беспилотников в августе, возможно, нарушил производство смертоносных беспилотников "Ланцет", что привело к уменьшению количества их ударов по украинским войскам.

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Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника

КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья в пятницу, что стало четвертым подобным запуском за последнюю неделю, по данным южнокорейских военных.

Новости Мира •   •  4035 просмотра
КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья

В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго

Удар российского беспилотника повредил подстанцию "Укрэнерго", в результате чего люди и предприятия в Кривом Роге остались без электроэнергии.

Война •   •  9615 просмотра
В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго

Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии призвал европейские страны, включая Румынию, подготовиться к возможности распространения российской агрессии на запад, заявив, что Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию, если ему удастся достичь успеха в Украине.

Новости Мира •   •  7573 просмотра
Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным

Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения

Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.

Здоровье •   •  9852 просмотра
Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения

День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля

Сегодня, во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - событию, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна. Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.

УНН Lite •   •  8279 просмотра
День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля

"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба

Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой поддержки со стороны ЕС.

Экономика •   •  16529 просмотра
"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь

Ким Чен Ын осмотрел судостроительный завод и отметил важность укрепления военно-морских сил для подготовки к войне после того, как Северная Корея испытала новые крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.

Новости Мира •   •  11940 просмотра
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь

На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА

В Кировоградской и соседних областях Украины была осуществлена массированная атака беспилотников, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Кропивницком и районе.

Война •   •  17149 просмотра
На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА

Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании

Турция ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке 40 истребителей Eurofighter Typhoon, несмотря на то, что недавно заключила сделку с США на 23 миллиарда долларов о приобретении F-16, поскольку ее запрос на F-16 может быть не одобрен Конгрессом.

Новости Мира •   •  12789 просмотра
Турция хочет приобрести 40 истребителей у Британии и Испании