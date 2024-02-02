Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб

День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля

Сегодня, во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - событию, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна. Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.