Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб
Авиация Вооруженных сил Украины 1 февраля нанесла удары по 13 местам дислокации живой силы и техники противника и 1 зенитной установке, сообщает Генеральный штаб.
Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника
Взрыв на российском заводе по производству беспилотников в августе, возможно, нарушил производство смертоносных беспилотников "Ланцет", что привело к уменьшению количества их ударов по украинским войскам.
КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья в пятницу, что стало четвертым подобным запуском за последнюю неделю, по данным южнокорейских военных.
В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго
Удар российского беспилотника повредил подстанцию "Укрэнерго", в результате чего люди и предприятия в Кривом Роге остались без электроэнергии.
Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии призвал европейские страны, включая Румынию, подготовиться к возможности распространения российской агрессии на запад, заявив, что Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию, если ему удастся достичь успеха в Украине.
Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения
Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.
День сурка, День работы голышом. Что еще можно отметить второго февраля
Сегодня, во многих странах мира все желающие приобщаются ко Дню сурка - событию, как считается, по которому можно определить, когда закончится зима и наступит весна. Еще в Древнем Риме второго февраля будили от зимней спячки ежика и по его поведению прогнозировали, каким будет приход весны. Обычай сохранился у западноевропейских народов, в частности, у немцев.
"Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой помощи ЕС", - Кулеба
Украина избежала риска ежегодного вето на выделение финансовой поддержки со стороны ЕС.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал верфь
Ким Чен Ын осмотрел судостроительный завод и отметил важность укрепления военно-морских сил для подготовки к войне после того, как Северная Корея испытала новые крылатые ракеты, запускаемые с подводных лодок.
На Кировоградщину была осуществлена массированная дроновая атака - ОВА
В Кировоградской и соседних областях Украины была осуществлена массированная атака беспилотников, что привело к развертыванию противовоздушной обороны в Кропивницком и районе.