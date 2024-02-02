На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения - Генштаба

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отражено 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака противника вблизи Клищеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб