На фронте за сутки произошло 63 боевых столкновения - Генштаба
За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, согласно сводке Генерального штаба.
В Кривом Роге из-за атаки дронов нарушена работа общественного транспорта
Из-за ночной атаки беспилотника обесточены линия скоростного трамвая, городской трамвай и троллейбус в Кривом Роге, что привело к перебоям в работе общественного транспорта.
Ночью ПВО сбила 11 шахедов из 25 - Генштаб
Украинские силы противовоздушной обороны ночью сбили 11 из 25 иранских беспилотников "Шахид", запущенных Россией.
На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов
Из-за отключения электроэнергии, вызванного атакой беспилотника в Криворожском районе Украины, более 100 шахтеров оказались в ловушке под землей, но некоторые из них были спасены.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения врага - Генштаб
Авиация Вооруженных сил Украины 1 февраля нанесла удары по 13 местам дислокации живой силы и техники противника и 1 зенитной установке, сообщает Генеральный штаб.
Forbes: украинская атака могла остановить производство самого смертоносного российского беспилотника
Взрыв на российском заводе по производству беспилотников в августе, возможно, нарушил производство смертоносных беспилотников "Ланцет", что привело к уменьшению количества их ударов по украинским войскам.
КНДР запустила несколько крылатых ракет со своего западного побережья
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет у своего западного побережья в пятницу, что стало четвертым подобным запуском за последнюю неделю, по данным южнокорейских военных.
В Кривом Роге без света люди и предприятия: россияне попали в подстанцию Укрэнерго
Удар российского беспилотника повредил подстанцию "Укрэнерго", в результате чего люди и предприятия в Кривом Роге остались без электроэнергии.
Глава Генштаба ВС Румынии призвал готовиться к войне с Путиным
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии призвал европейские страны, включая Румынию, подготовиться к возможности распространения российской агрессии на запад, заявив, что Владимир Путин может пойти на дальнейшую эскалацию, если ему удастся достичь успеха в Украине.
Исследователи разработали кепку, которая будет направлять пользователей с нарушениями зрения
Исследователи разработали умную кепку, которая может ориентировать слабовидящих пользователей, определяя красный или зеленый сигнал светофора с помощью оптоэлектронного датчика.