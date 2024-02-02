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Табаевка не находится под контролем оккупантов, идут тяжелые бои - Евлаш

Табаевка не находится под контролем оккупантов, идут тяжелые бои - Евлаш

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 15:11  •  9036 просмотра

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Пока под Табаевкой продолжались тяжелые бои и артиллерийские дуэли, село оставалось под контролем Украины, несмотря на заявления россиян о его захвате.

Враг не смог захватить населенный пункт Табаевка, что на Харьковщине, как об этом заявляло министерство обороны рф. Вблизи села идут тяжелые бои, ведутся артиллерийские дуэли. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш, передает УНН.

"Линия (фронта - ред.) пока остается очень динамичной. Противник продолжает свои наступательные действия, в частности вблизи населенного пункта Купянск. Также Табаевка, за которую идут тяжелые бои. Сейчас село не находится под контролем оккупантов. Там ведутся сейчас артиллерийские дуэли", - сказал Евлаш.

Он отметил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении ВСУ удалось уничтожить 228 оккупантов и еще 75 образцов вооружения и военной техники, в которую входят и танки и боевые машины пехоты, комплексы видеонаблюдения, различного типа полевые средства РЭБ.

Кроме того, Евлаш рассказал, что на Купянском направлении враг держит около 40 тыс. своего личного состава.

"Также более полутысячи танков, 650 боевых-бронированных машин, 430 артиллерийских систем", - добавил спикер.

Однако он отметил, что на Лиманском направлении враг сосредоточил почти 57 тыс. оккупантов, 500 танков, более 1100 ББМ, 534 артсистемы.

Дополнение

Сегодня минобороны рф заявляло о захвате населенного пункта Табаевка.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновения. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, осуществили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
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