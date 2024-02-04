россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes

российские войска планируют захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года, до выборов президента. Та этом направлении сосредоточено 500 российских танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч военнослужащих рф, пишет Forbes, информирует УНН.

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Как отмечается, армия рф планирует вернуть себе огромную территорию Харьковской области, которую россияне ненадолго оккупировали в 2022 году.

"Российская федерация планирует захватить всю Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области до реки Оскол до марта 2024 года", - пояснили в украинском центре оборонных стратегий.

Река протекает через Купянск с севера.

"Кусочек Харькова стал бы подарком путину на день выборов от российской армии в Украине", - пишет Forbes.

Сообщается, что Купянск и близлежащие населенные пункты защищают около 10 украинских бригад, насчитывающих около 20 000 военнослужащих и сотни танков, боевых машин и гаубиц.

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Однако, остается проблема в боеприпасах. Соединенные Штаты были одним из крупнейших доноров 155-миллиметровых снарядов для лучших украинских крупнокалиберных пушек - и пророссийские республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине прошлой осенью.

С тех пор ежедневное количество снарядов, выделяемое украинским войскам, сократилось на две трети и составляет лишь 2 000 снарядов. Между тем российские войска выпускают до 10 000 снарядов в день благодаря постоянным поставкам боеприпасов из Северной Кореи.

Как отмечается, новое преимущество россии в огневой мощи позволяет ей концентрировать артиллерию без особого страха перед украинским контрбатарейным огнем и нацеливать сконцентрированные батареи на населенные пункты.

"Дефицит артиллерии и задержки в предоставлении западной помощи в сфере безопасности создадут неопределенность в украинских оперативных планах", - предупреждает Институт изучения войны в Вашингтоне.

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