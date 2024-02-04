россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  176940 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  278713 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  280920 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  246641 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  245064 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  210719 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  167640 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  165691 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  178437 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171270 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes

россия планирует захватить город Купянск Харьковской области до марта 2024 года в качестве подарка путину перед президентскими выборами в россии, развернув 500 танков и более 40 000 военнослужащих.

Война •   •  13678 просмотра
россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes

Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Alyona alyona &amp; Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa &amp; Maria" после победы в национальном отборе.

Культура •   •  13378 просмотра
Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil

Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.

Культура •   •  13512 просмотра
Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat

Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Украинские кинологи прошли обучение во Франции и получили оборудование для самостоятельного проведения поисково-спасательных операций.

Общество •   •  20569 просмотра
Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции

Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Под Авдеевкой украинские военные отбили 21 атаку, враг безуспешно пытался улучшить свои тактические позиции на многих участках фронта.

Война •   •  20939 просмотра
Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте

Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  20348 просмотра
Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.

Война •   •  19925 просмотра
россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский

За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.

Война •   •  19771 просмотра
За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники

Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.

Новости Мира •   •  17133 просмотра
Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51

В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью

Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".

Новости Мира •   •  35018 просмотра
В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью