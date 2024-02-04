россия стянула 500 танков для захвата Купянска до марта - Forbes
россия планирует захватить город Купянск Харьковской области до марта 2024 года в качестве подарка путину перед президентскими выборами в россии, развернув 500 танков и более 40 000 военнослужащих.
Украину на Евровидении будет представлять Alyona alyona & Jerry Heil
Alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 с песней "Teresa & Maria" после победы в национальном отборе.
Нацотбор на "Евровидение": наибольшее количество баллов от жюри получила группа Ziferblat
Ziferblat получил наибольшее количество баллов от украинского национального жюри, чтобы представлять страну на песенном конкурсе Евровидение 2024 года.
Украинские кинологи прошли 3-недельное обучение во Франции
Украинские кинологи прошли обучение во Франции и получили оборудование для самостоятельного проведения поисково-спасательных операций.
Силы обороны отбили 21 атаку оккупантов под Авдеевкой: ситуация на фронте
Под Авдеевкой украинские военные отбили 21 атаку, враг безуспешно пытался улучшить свои тактические позиции на многих участках фронта.
Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине
Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.
россия рассматривает Днепропетровщину как одну из основных мишеней для террористических атак - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что россия рассматривает Днепропетровскую область как одну из главных целей для террористических атак с помощью ракет и беспилотников.
За неделю Силы обороны ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники
По данным министерства обороны, на этой неделе украинские войска ликвидировали более 6600 российских военных и уничтожили сотни единиц военной техники и оборудования.
Количество жертв от лесных пожаров в Чили уже возросло до 51
Число жертв лесных пожаров, бушующих в центральном чилийском регионе Вальпараисо, возросло до 51 человека, а службы по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пламенем, угрожающим городским районам.
В Польше выдали навигационное предупреждение из-за "незапланированных военных действий" вдоль границы с россией и беларусью
Польша объявила навигационное предупреждение о возможной активизации военной авиации вдоль своих границ с россией и беларусью из-за "незапланированных военных действий".