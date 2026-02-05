росія планує продовжувати поставки нафти на Кубу всупереч "нафтовій блокаді" Трампа

Посол росії на Кубі Віктор Коронеллі заявив, що москва має намір зберігати практику постачання енергоносіїв на острів. Це відбувається на тлі запровадження адміністрацією Дональда Трампа жорстких економічних заходів, які фактично відрізали Кубу від її традиційних постачальників, зокрема Венесуели. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

росія неодноразово постачала нафту на Кубу в останні роки і продовжуватиме це робити.

Ми припускаємо, що ця практика (постачання нафти - ред.) продовжиться – заявив Коронеллі.

30 січня президент США Дональд Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію, назвавши Кубу "надзвичайною загрозою" безпеці США. Новий указ дозволяє Вашингтону запроваджувати штрафні імпортні мита проти будь-якої країни, яка продає нафту Гавані. Цей крок уже змусив Мексику тимчасово призупинити відвантаження сировини, а блокада венесуельських портів американським флотом призвела до того, що запаси палива на острові скоротилися до критичного рівня.

Кубі залишилося запасів нафти на 15-20 днів через енергетичну блокаду Трампа

За оцінками експертів, ресурсу нафти на Кубі залишилося лише на 15-20 днів. Через дефіцит палива у Гавані та інших містах спостерігаються багатогодинні відключення електроенергії, а ціни на продукти та транспорт стрімко зросли. Російська сторона розглядає продовження поставок як гуманітарну та стратегічну необхідність, попри ризик потрапити під нові американські тарифи.

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит