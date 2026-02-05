росія планує продовжувати поставки нафти на Кубу всупереч "нафтовій блокаді" Трампа

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 лютого, 21:10 • 9538 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 17357 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 14625 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 15002 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 16638 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 16749 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 14156 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13352 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
4 лютого, 10:29 • 19799 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
4 лютого, 09:59 • 26668 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.7м/с
89%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 6006 перегляди
Зеленський сподівається, що мир в Україні буде досягнуто менш ніж за рік4 лютого, 20:53 • 5194 перегляди
У російських військових почалися проблеми зі Starlink - ЗМІ4 лютого, 21:02 • 9876 перегляди
Радник Макрона провів таємні переговори у москві щодо участі Європи у мирному процесі4 лютого, 21:26 • 6090 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 9078 перегляди
Публікації
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 35667 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 66232 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 66757 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 105850 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 112943 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Оман
Франція
Китай
Реклама
УНН Lite
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 9168 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 6066 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 6724 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 11237 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 9750 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Золото
Storm Shadow
Dassault Rafale

росія планує продовжувати поставки нафти на Кубу всупереч "нафтовій блокаді" Трампа

Київ • УНН

 • 12 перегляди

росіяни заявили, що попри запроваджену надзвичайну ситуацію проти Куби, росія продовжить постачати країні нафту, як і раніше.

росія планує продовжувати поставки нафти на Кубу всупереч "нафтовій блокаді" Трампа

Посол росії на Кубі Віктор Коронеллі заявив, що москва має намір зберігати практику постачання енергоносіїв на острів. Це відбувається на тлі запровадження адміністрацією Дональда Трампа жорстких економічних заходів, які фактично відрізали Кубу від її традиційних постачальників, зокрема Венесуели. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

росія неодноразово постачала нафту на Кубу в останні роки і продовжуватиме це робити.

Ми припускаємо, що ця практика (постачання нафти - ред.) продовжиться

– заявив Коронеллі.

30 січня президент США Дональд Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію, назвавши Кубу "надзвичайною загрозою" безпеці США. Новий указ дозволяє Вашингтону запроваджувати штрафні імпортні мита проти будь-якої країни, яка продає нафту Гавані. Цей крок уже змусив Мексику тимчасово призупинити відвантаження сировини, а блокада венесуельських портів американським флотом призвела до того, що запаси палива на острові скоротилися до критичного рівня.

Кубі залишилося запасів нафти на 15-20 днів через енергетичну блокаду Трампа30.01.26, 07:34 • 4898 переглядiв

За оцінками експертів, ресурсу нафти на Кубі залишилося лише на 15-20 днів. Через дефіцит палива у Гавані та інших містах спостерігаються багатогодинні відключення електроенергії, а ціни на продукти та транспорт стрімко зросли. Російська сторона розглядає продовження поставок як гуманітарну та стратегічну необхідність, попри ризик потрапити під нові американські тарифи. 

Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит30.01.26, 01:28 • 48285 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Куба
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки