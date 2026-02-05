Россия планирует продолжать поставки нефти на Кубу вопреки "нефтяной блокаде" Трампа

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва намерена сохранять практику поставок энергоносителей на остров. Это происходит на фоне введения администрацией Дональда Трампа жестких экономических мер, которые фактически отрезали Кубу от ее традиционных поставщиков, в частности Венесуэлы. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и будет продолжать это делать.

Мы предполагаем, что эта практика (поставки нефти - ред.) продолжится – заявил Коронелли.

30 января президент США Дональд Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, назвав Кубу "чрезвычайной угрозой" безопасности США. Новый указ позволяет Вашингтону вводить штрафные импортные пошлины против любой страны, которая продает нефть Гаване. Этот шаг уже заставил Мексику временно приостановить отгрузку сырья, а блокада венесуэльских портов американским флотом привела к тому, что запасы топлива на острове сократились до критического уровня.

Кубе осталось запасов нефти на 15-20 дней из-за энергетической блокады Трампа

По оценкам экспертов, ресурса нефти на Кубе осталось всего на 15-20 дней. Из-за дефицита топлива в Гаване и других городах наблюдаются многочасовые отключения электроэнергии, а цены на продукты и транспорт стремительно выросли. Российская сторона рассматривает продолжение поставок как гуманитарную и стратегическую необходимость, несмотря на риск попасть под новые американские тарифы.

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин