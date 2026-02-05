Россия планирует продолжать поставки нефти на Кубу вопреки "нефтяной блокаде" Трампа

$43.190.22
50.950.04
ukenru
4 февраля, 21:10 • 9540 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 17360 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 14627 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 15002 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 16638 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 16749 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 14156 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13352 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
4 февраля, 10:29 • 19799 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
4 февраля, 09:59 • 26668 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.7м/с
89%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 6006 просмотра
Зеленский надеется, что мир в Украине будет достигнут менее чем за год4 февраля, 20:53 • 5194 просмотра
У российских военных начались проблемы со Starlink - СМИ4 февраля, 21:02 • 9876 просмотра
Советник Макрона провел тайные переговоры в Москве об участии Европы в мирном процессе4 февраля, 21:26 • 6090 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 9078 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 35660 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 66226 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 66753 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 105846 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 112939 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Илон Маск
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Оман
Франция
Китай
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 9140 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 6050 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 6716 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 11233 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 9744 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Крылатая ракета Storm Shadow
Dassault Rafale

Россия планирует продолжать поставки нефти на Кубу вопреки "нефтяной блокаде" Трампа

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Россияне заявили, что несмотря на введенную чрезвычайную ситуацию против Кубы, Россия продолжит поставлять стране нефть, как и раньше.

Россия планирует продолжать поставки нефти на Кубу вопреки "нефтяной блокаде" Трампа

Посол России на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва намерена сохранять практику поставок энергоносителей на остров. Это происходит на фоне введения администрацией Дональда Трампа жестких экономических мер, которые фактически отрезали Кубу от ее традиционных поставщиков, в частности Венесуэлы. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Россия неоднократно поставляла нефть на Кубу в последние годы и будет продолжать это делать.

Мы предполагаем, что эта практика (поставки нефти - ред.) продолжится

– заявил Коронелли.

30 января президент США Дональд Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию, назвав Кубу "чрезвычайной угрозой" безопасности США. Новый указ позволяет Вашингтону вводить штрафные импортные пошлины против любой страны, которая продает нефть Гаване. Этот шаг уже заставил Мексику временно приостановить отгрузку сырья, а блокада венесуэльских портов американским флотом привела к тому, что запасы топлива на острове сократились до критического уровня.

Кубе осталось запасов нефти на 15-20 дней из-за энергетической блокады Трампа30.01.26, 07:34 • 4898 просмотров

По оценкам экспертов, ресурса нефти на Кубе осталось всего на 15-20 дней. Из-за дефицита топлива в Гаване и других городах наблюдаются многочасовые отключения электроэнергии, а цены на продукты и транспорт стремительно выросли. Российская сторона рассматривает продолжение поставок как гуманитарную и стратегическую необходимость, несмотря на риск попасть под новые американские тарифы. 

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин30.01.26, 01:28 • 48285 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Куба
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты