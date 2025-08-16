рф у ніч саміту на Алясці запустила по Україні балістичний "Іскандер" та 85 дронів: "відмінусовано" 61

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів, знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів, повідомили у Повітряні сили ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини - повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях - вказали у ПС ЗСУ.

Додамо

Ворожа атака відбулася у ніч, коли на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, що не увінчалася повідомленнями про досягнення угоди про припинення вогню.

Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним