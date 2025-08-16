рф у ніч саміту на Алясці запустила по Україні балістичний "Іскандер" та 85 дронів: "відмінусовано" 61
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів. Знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів у 12 локаціях.
росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів, знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів, повідомили у Повітряні сили ЗСУ у суботу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.
Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях
Додамо
Ворожа атака відбулася у ніч, коли на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, що не увінчалася повідомленнями про досягнення угоди про припинення вогню.
