$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 серпня, 23:06 • 50194 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 77418 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 46500 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 43320 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 41441 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 102703 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 171871 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 84056 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 159195 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56731 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
рф у ніч саміту на Алясці запустила по Україні балістичний "Іскандер" та 85 дронів: "відмінусовано" 61

Київ • УНН

 • 146 перегляди

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів. Знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів у 12 локаціях.

рф у ніч саміту на Алясці запустила по Україні балістичний "Іскандер" та 85 дронів: "відмінусовано" 61

росія вночі випустила по Україні балістичну ракету та 85 дронів, знешкоджено 61 безпілотник, але є влучання ракет та 24 дронів, повідомили у Повітряні сили ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) ворог атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини

- повідомили у Повітряних силах у соцмережах.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях

- вказали у ПС ЗСУ.

Додамо

Ворожа атака відбулася у ніч, коли на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна, що не увінчалася повідомленнями про досягнення угоди про припинення вогню.

Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним16.08.25, 02:06 • 50223 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Володимир Путін
Курськ
Аляска
Донецька область
Сумська область
Протиповітряна оборона
Дніпропетровська область
Чернігівська область
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Шахед-136
Дональд Трамп
Іскандер (ОТРК)
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат