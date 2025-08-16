$41.450.06
48.440.21
ukenru
15 августа, 23:06 • 52300 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 79679 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 48129 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 44887 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 42751 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 103378 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 173661 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 84186 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 160593 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 56769 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф в ночь саммита на Аляске запустила по Украине баллистический "Искандер" и 85 дронов: "отминусовано" 61

Киев • УНН

 • 628 просмотра

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 85 дронов. Обезврежен 61 беспилотник, но есть попадания ракет и 24 дронов в 12 локациях.

рф в ночь саммита на Аляске запустила по Украине баллистический "Искандер" и 85 дронов: "отминусовано" 61

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 85 дронов, обезврежен 61 беспилотник, но есть попадания ракет и 24 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 августа (с 19.30 15 августа) враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" и 85-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины

- сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 24 БпЛА на 12 локациях

- указали в ВС ВСУ.

Добавим

Вражеская атака произошла в ночь, когда на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, которые не увенчались сообщениями о достижении соглашения о прекращении огня.

Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным16.08.25, 02:06 • 52370 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Владимир Путин
Курск
Аляска
Донецкая область
Сумская область
Зенитная война
Днепропетровская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
Дональд Трамп
9К720 Искандер
Крым
Соединённые Штаты
Украина
Беспилотный летательный аппарат