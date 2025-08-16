рф в ночь саммита на Аляске запустила по Украине баллистический "Искандер" и 85 дронов: "отминусовано" 61

россия ночью выпустила по Украине баллистическую ракету и 85 дронов, обезврежен 61 беспилотник, но есть попадания ракет и 24 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 августа (с 19.30 15 августа) враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" и 85-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - рф, Гвардейское - ВОТ Крыма.

Атакованы прифронтовые районы Сумщины, Донетчины, Черниговщины, Днепропетровщины - сообщили в Воздушных силах в соцсетях.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 24 БпЛА на 12 локациях - указали в ВС ВСУ.

Добавим

Вражеская атака произошла в ночь, когда на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, которые не увенчались сообщениями о достижении соглашения о прекращении огня.

Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным