рф другу добу б’є по нафтогазових об’єктах "Нафтогазу", є серйозні руйнування
Київ • УНН
Протягом доби ворог обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині та Сумщині, спричинивши серйозні руйнування обладнання. Це вже 20-та цілеспрямована атака на об'єкти Групи Нафтогаз з початку року.
Другу добу поспіль росія б’є по нафтогазових об’єктах Групи Нафтогаз, є серйозні руйнування обладнання, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".
Упродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині, а також здійснив нові масовані атаки на підприємства в Сумській області, які тривають і зараз
У компанії зауважили, що є серйозні руйнування обладнання.
Це вже 20-та цілеспрямована атака з початку року на об’єкти Групи Нафтогаз
