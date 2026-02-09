рф другу добу б’є по нафтогазових об’єктах "Нафтогазу", є серйозні руйнування

$43.050.09
08:22 • 13530 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
07:43 • 25605 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 31450 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 48792 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 48488 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 40273 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 38960 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26575 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18060 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13454 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Українські військові ліквідували 1250 окупантів протягом минулої добиPhoto9 лютого, 05:05 • 24457 перегляди
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 7916 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 26191 перегляди
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 4528 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 16478 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 4422 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 54115 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 75590 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 92529 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 85979 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Ігор Гарбарук
Федір Веніславський
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Херсонська область
Харківська область
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 26434 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 35432 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 48739 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 49536 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 57780 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
WhatsApp

рф другу добу б’є по нафтогазових об’єктах "Нафтогазу", є серйозні руйнування

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Протягом доби ворог обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині та Сумщині, спричинивши серйозні руйнування обладнання. Це вже 20-та цілеспрямована атака на об'єкти Групи Нафтогаз з початку року.

рф другу добу б’є по нафтогазових об’єктах "Нафтогазу", є серйозні руйнування

Другу добу поспіль росія б’є по нафтогазових об’єктах Групи Нафтогаз, є серйозні руйнування обладнання, передає УНН із посиланням на НАК "Нафтогаз".

Упродовж доби ворог знову обстріляв виробничі активи компанії на Полтавщині, а також здійснив нові масовані атаки на підприємства в Сумській області, які тривають і зараз 

- йдеться у повідомленні.

У компанії зауважили, що є серйозні руйнування обладнання. 

Це вже 20-та цілеспрямована атака з початку року на об’єкти Групи Нафтогаз 

- зазначено у повідомленні.

росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зафіксовано руйнування08.02.26, 12:10 • 5422 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Полтавська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України