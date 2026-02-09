рф вторые сутки бьет по нефтегазовым объектам "Нафтогаза", есть серьезные разрушения
Киев • УНН
В течение суток враг обстрелял производственные активы компании на Полтавщине и Сумщине, причинив серьезные разрушения оборудования. Это уже 20-я целенаправленная атака на объекты Группы Нафтогаз с начала года.
В течение суток враг снова обстрелял производственные активы компании на Полтавщине, а также совершил новые массированные атаки на предприятия в Сумской области, которые продолжаются и сейчас
В компании отметили, что есть серьезные разрушения оборудования.
Это уже 20-я целенаправленная атака с начала года на объекты Группы Нафтогаз
