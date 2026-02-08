$43.140.00
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит Leleka
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
Россия нанесла удар по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: зафиксированы разрушения

Киев • УНН

Российские войска снова атаковали объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области, причинив разрушения оборудованию. Пострадавших нет, это 19-я атака с начала года.

Россия нанесла удар по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: зафиксированы разрушения

В ночь на 8 февраля в Полтавской области российские войска снова нанесли удар по объектам Группы Нафтогаз. В результате атаки есть попадания и повреждения оборудования, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Группа Нафтогаз, передает УНН.

Детали

После удара на объектах зафиксировали разрушение оборудования. По предварительной информации, во время атаки люди не пострадали.

На месте – подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки

- отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала года.

Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой. Держимся

- говорится в сообщении.

Напомним

Утром 27 января российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз на западе Украины, вызвав пожар. Это уже пятнадцатый обстрел объектов Нафтогаза с начала месяца.

Алла Киосак

Украина