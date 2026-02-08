Россия нанесла удар по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области: зафиксированы разрушения
Киев • УНН
Российские войска снова атаковали объекты Группы Нафтогаз в Полтавской области, причинив разрушения оборудованию. Пострадавших нет, это 19-я атака с начала года.
В ночь на 8 февраля в Полтавской области российские войска снова нанесли удар по объектам Группы Нафтогаз. В результате атаки есть попадания и повреждения оборудования, однако обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Группа Нафтогаз, передает УНН.
Детали
После удара на объектах зафиксировали разрушение оборудования. По предварительной информации, во время атаки люди не пострадали.
На месте – подразделения ГСЧС. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки
Это уже 19-я целенаправленная атака на объекты Группы с начала года.
Несмотря на постоянную угрозу, мы сосредоточены на безопасности работников и восстановлении инфраструктуры, чтобы энергосистема оставалась устойчивой. Держимся
Напомним
Утром 27 января российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз на западе Украины, вызвав пожар. Это уже пятнадцатый обстрел объектов Нафтогаза с начала месяца.