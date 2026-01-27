Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"

$43.130.01
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
10:00 • 12422 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 12124 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
07:30 • 14881 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 30585 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
26 січня, 16:43 • 78943 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 45942 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 12:45 • 48804 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
26 січня, 11:57 • 40631 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66799 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
Популярнi новини
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 12994 перегляди
Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 7420 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 23210 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано07:41 • 4032 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 10099 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 3440 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 5360 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 40419 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Еліна Світоліна
Оксен Лісовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Харків
Село
УНН Lite
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 1122 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 22357 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 21925 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 22441 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 25251 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Вранці 27 січня російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на заході України, спричинивши пожежу. Це вже п'ятнадцятий обстріл об'єктів Нафтогазу з початку місяця.

Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Фото: www.naftogaz.com

Вранці 27 січня російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на заході України. Внаслідок влучання виникла пожежа, повідомляє УНН з посиланням на НАК "Нафтогаз України".

Деталі

Як зазначив голова правління Сергій Корецький, з міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті.

Також у "Нафтогазі" зазначили, що це вже п’ятнадцятий цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури Групи лише з початку цього місяця.

Ми працюємо в умовах постійної загрози. Пріоритет незмінний - безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми

- йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо

російські окупанти 27 січня здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. У міській раді повідомили, що дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Жителів закликали щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.

Крім того, через надзвичайну ситуацію навчання у школах скасовано, а дитячі садочки працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Львівська область
Нафтогаз України
Україна