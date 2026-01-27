Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"

Фото: www.naftogaz.com

Вранці 27 січня російські окупанти атакували об’єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на заході України. Внаслідок влучання виникла пожежа, повідомляє УНН з посиланням на НАК "Нафтогаз України".

Деталі

Як зазначив голова правління Сергій Корецький, з міркувань безпеки та щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті.

Також у "Нафтогазі" зазначили, що це вже п’ятнадцятий цілеспрямований обстріл об’єктів критичної інфраструктури Групи лише з початку цього місяця.

Ми працюємо в умовах постійної загрози. Пріоритет незмінний - безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми - йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо

російські окупанти 27 січня здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. У міській раді повідомили, що дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Жителів закликали щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.

Крім того, через надзвичайну ситуацію навчання у школах скасовано, а дитячі садочки працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.