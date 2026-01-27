Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"

Фото: www.naftogaz.com

Утром 27 января российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз на западе Украины. В результате попадания возник пожар, сообщает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украины".

Подробности

Как отметил председатель правления Сергей Корецкий, из соображений безопасности и чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте.

Также в "Нафтогазе" отметили, что это уже пятнадцатый целенаправленный обстрел объектов критической инфраструктуры Группы только с начала этого месяца.

Мы работаем в условиях постоянной угрозы. Приоритет неизменен - безопасность людей, минимизация последствий атак и стабильная работа энергосистемы - говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним

российские оккупанты 27 января совершили атаку на объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. В городском совете сообщили, что дым ложится на город и ощущается неприятный запах. Жителей призвали плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам.

Кроме того, из-за чрезвычайной ситуации обучение в школах отменено, а детские сады будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.