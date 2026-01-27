Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"

$43.130.01
51.060.41
ukenru
11:34 • 6398 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 13165 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 12548 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 15294 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 30924 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 79390 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46107 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48843 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40662 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66843 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
97%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 13385 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 8164 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 23619 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено07:41 • 4672 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 10483 просмотра
публикации
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 4172 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34 • 6418 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 13180 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 40724 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 79397 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Элина Свитолина
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львовская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 1438 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 22484 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 22028 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 22548 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 25351 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Financial Times

Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Утром 27 января российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз на западе Украины, вызвав пожар. Это уже пятнадцатый обстрел объектов Нафтогаза с начала месяца.

Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Фото: www.naftogaz.com

Утром 27 января российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры Группы Нафтогаз на западе Украины. В результате попадания возник пожар, сообщает УНН со ссылкой на НАК "Нафтогаз Украины".

Подробности

Как отметил председатель правления Сергей Корецкий, из соображений безопасности и чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды, специалисты компании немедленно остановили технологические процессы на объекте.

Также в "Нафтогазе" отметили, что это уже пятнадцатый целенаправленный обстрел объектов критической инфраструктуры Группы только с начала этого месяца.

Мы работаем в условиях постоянной угрозы. Приоритет неизменен - безопасность людей, минимизация последствий атак и стабильная работа энергосистемы

- говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним

российские оккупанты 27 января совершили атаку на объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. В городском совете сообщили, что дым ложится на город и ощущается неприятный запах. Жителей призвали плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам.

Кроме того, из-за чрезвычайной ситуации обучение в школах отменено, а детские сады будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Энергетика
Война в Украине
Львовская область
Нафтогаз
Украина