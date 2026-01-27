Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано

російські окупанти 27 січня здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. В результаті згорання нафтопродуктів виникло задимлення, повідомляє УНН з посиланням на Бродівську міську раду.

На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря.

У міській раді повідомили, що дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Жителів закликали щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.

Через надзвичайну ситуацію навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Коли є задимлення внаслідок пожеж, зачиніть щільно вікна (до того ж холодно). Не виходьте без потреби на вулицю. Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи