Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано
Київ • УНН
27 січня російські окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Бродах Львівської області. Внаслідок згорання нафтопродуктів виникло задимлення, що призвело до скасування навчання у школах.
Деталі
На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря.
У міській раді повідомили, що дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Жителів закликали щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.
Через надзвичайну ситуацію навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.
Коли є задимлення внаслідок пожеж, зачиніть щільно вікна (до того ж холодно). Не виходьте без потреби на вулицю. Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи
Також повідомлено, що в навколишніх населених пунктах розпочато проведення замірів повітря на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
