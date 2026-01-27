$43.130.01
ukenru
Ексклюзив
07:30 • 506 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 18923 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 54594 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 35014 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 40678 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 35345 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 54656 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 28869 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 61568 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23341 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано

Київ • УНН

 • 96 перегляди

27 січня російські окупанти атакували об'єкт інфраструктури у Бродах Львівської області. Внаслідок згорання нафтопродуктів виникло задимлення, що призвело до скасування навчання у школах.

Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано

російські окупанти 27 січня здійснили атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. В результаті згорання нафтопродуктів виникло задимлення, повідомляє УНН з посиланням на Бродівську міську раду.

Деталі

На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря.

У міській раді повідомили, що дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Жителів закликали щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.

Через надзвичайну ситуацію навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Коли є задимлення внаслідок пожеж, зачиніть щільно вікна (до того ж холодно). Не виходьте без потреби на вулицю. Якщо є необхідність, одягніть зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи

- додали у міській раді.

Також повідомлено, що в навколишніх населених пунктах розпочато проведення замірів повітря на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у Харкові кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох чоловік.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Львівська область
Харків