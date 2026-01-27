Атака рф на Харків 27 січня: кількість постраждалих зросла до трьох людей

Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За медичною допомогою звернувся 78-річний чоловік. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними, російські збройні сили завдали ударів по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до двох. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію.