Атака рф на Харків 27 січня: кількість постраждалих зросла до трьох людей

26 січня, 17:23 • 16152 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
26 січня, 16:43 • 44413 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 29871 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
26 січня, 12:45 • 35767 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
26 січня, 11:57 • 31568 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 48770 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 27747 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
26 січня, 10:01 • 57151 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23197 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
26 січня, 08:52 • 42663 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 23273 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 16:43 • 44361 перегляди
26 січня, 16:43 • 44361 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 48744 перегляди
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
26 січня, 10:01 • 57131 перегляди
26 січня, 10:01 • 57131 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 49602 перегляди
Атака рф на Харків 27 січня: кількість постраждалих зросла до трьох людей

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох, включаючи 78-річного чоловіка з гострою реакцією на стрес. За попередніми даними, місто обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С".

Атака рф на Харків 27 січня: кількість постраждалих зросла до трьох людей
Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до трьох чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За медичною допомогою звернувся 78-річний чоловік. У нього діагностовано гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними, російські збройні сили завдали ударів по місту з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С"

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до двох. Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків