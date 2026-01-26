$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 20618 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 18584 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 24885 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 23551 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 38709 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 25158 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 49874 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22616 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41877 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Харкову двоє людей отримали поранення. Пошкоджено дві школи та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла

Кількість поранених унаслідок ракетного удару росії по Харкову зросла до двох. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, окупанти продовжують свій терор, воюючи проти мирного цивільного населення.

Це була комбінована атака - ракетні удари та БпЛА. Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Крім того, під ворожими ударами опинилася наша енергетика - є досить серйозні ушкодження

- розповів Синєгубов.

Він додав, що всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію.

Близько 80% міста Харкова й області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень

- резюмував керівник ОВА.

У свою чергу ДСНС оприлюднило фото наслідків ворожого удару.

Нагадаємо

У понеділок ввечері рф завдала ракетного удару по Харкову, у місті пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова26.01.26, 15:18 • 5336 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Державна служба України з надзвичайних ситуацій