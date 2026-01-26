Ракетний удар по Харкову: кількість поранених зросла

Кількість поранених унаслідок ракетного удару росії по Харкову зросла до двох. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, окупанти продовжують свій терор, воюючи проти мирного цивільного населення.

Це була комбінована атака - ракетні удари та БпЛА. Двоє людей зазнали поранень, вони отримують усю необхідну медичну допомогу. Пошкоджено дві школи в Індустріальному районі міста. Крім того, під ворожими ударами опинилася наша енергетика - є досить серйозні ушкодження - розповів Синєгубов.

Він додав, що всі профільні бригади працюють на місцях, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілів і стабілізувати ситуацію.

Близько 80% міста Харкова й області зараз без електроенергії, оскільки у нас діють аварійні графіки відключень - резюмував керівник ОВА.

У свою чергу ДСНС оприлюднило фото наслідків ворожого удару.

Нагадаємо

У понеділок ввечері рф завдала ракетного удару по Харкову, у місті пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу є постраждалі.

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова