Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло

Число раненых в результате ракетного удара россии по Харькову возросло до двух. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, оккупанты продолжают свой террор, воюя против мирного гражданского населения.

Это была комбинированная атака - ракетные удары и БпЛА. Два человека получили ранения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены две школы в Индустриальном районе города. Кроме того, под вражескими ударами оказалась наша энергетика - есть достаточно серьезные повреждения - рассказал Синегубов.

Он добавил, что все профильные бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов и стабилизировать ситуацию.

В свою очередь ГСЧС обнародовала фото последствий вражеского удара.

Напомним

В понедельник вечером рф нанесла ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате вражеского обстрела есть пострадавшие.

Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова