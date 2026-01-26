$43.140.03
17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло

Киев • УНН

 942 просмотра

В результате ракетного удара по Харькову два человека получили ранения. Повреждены две школы и объекты энергетической инфраструктуры.

Ракетный удар по Харькову: число раненых возросло

Число раненых в результате ракетного удара россии по Харькову возросло до двух. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, оккупанты продолжают свой террор, воюя против мирного гражданского населения.

Это была комбинированная атака - ракетные удары и БпЛА. Два человека получили ранения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены две школы в Индустриальном районе города. Кроме того, под вражескими ударами оказалась наша энергетика - есть достаточно серьезные повреждения

- рассказал Синегубов.

Он добавил, что все профильные бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов и стабилизировать ситуацию.

В свою очередь ГСЧС обнародовала фото последствий вражеского удара.

Напомним

В понедельник вечером рф нанесла ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что в результате вражеского обстрела есть пострадавшие.

Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова26.01.26, 15:18 • 5298 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям