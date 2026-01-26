Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны определить дополнительные опции защиты для Харькова. Он также поблагодарил всех, кто задействован в восстановительных работах.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить дополнительные опции защиты для Харькова, передает УНН.
Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова
Глава государства поблагодарил всех, кто задействован сейчас в восстановительных работах, работает в ремонтных бригадах, на объектах энергетики.
Профессионализм наших энергетиков, ГСЧС Украины, многих ремонтных бригад беспрецедентен. Важно, чтобы все руководители областного и местного уровня работали так же профессионально. Слава Украине!
В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам26.01.26, 15:12 • 450 просмотров