Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова

Эксклюзив
12:45 • 2424 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 7106 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 14238 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 14407 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
10:01 • 30414 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
09:46 • 17722 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
08:52 • 31565 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
07:43 • 22045 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 27230 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 36935 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
10:01 • 30448 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?09:53 • 20518 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
08:52 • 31592 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 109901 просмотра
Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Президент Владимир Зеленский поручил командующему Воздушными силами ВСУ и министру обороны определить дополнительные опции защиты для Харькова. Он также поблагодарил всех, кто задействован в восстановительных работах.

Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить дополнительные опции защиты для Харькова, передает УНН.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова 

- сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто задействован сейчас в восстановительных работах, работает в ремонтных бригадах, на объектах энергетики.

Профессионализм наших энергетиков, ГСЧС Украины, многих ремонтных бригад беспрецедентен. Важно, чтобы все руководители областного и местного уровня работали так же профессионально. Слава Украине! 

- резюмировал Зеленский.

В Киеве чрезвычайно сложная ситуация, многие люди нуждаются в немедленной поддержке: Зеленский дал ряд поручений чиновникам26.01.26, 15:12 • 450 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский
Харьков