Зеленский поручил командующему Воздушными силами определить дополнительные опции защиты для Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить дополнительные опции защиты для Харькова, передает УНН.

Поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины определить дополнительные опции защиты для Харькова - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто задействован сейчас в восстановительных работах, работает в ремонтных бригадах, на объектах энергетики.

Профессионализм наших энергетиков, ГСЧС Украины, многих ремонтных бригад беспрецедентен. Важно, чтобы все руководители областного и местного уровня работали так же профессионально. Слава Украине! - резюмировал Зеленский.

