Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова

Ексклюзив
12:45 • 3126 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 8168 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 15181 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 14945 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 31297 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 18004 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
08:52 • 32137 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
07:43 • 22138 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 27267 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 36967 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення07:59 • 24872 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами09:18 • 21409 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 20840 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 15898 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 7362 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 15181 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 110314 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Фрідріх Мерц
Ед Мілібенд
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Китай
Донецька область
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 4570 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 30761 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 30287 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 46326 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 46127 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Financial Times

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова

Київ • УНН

 • 1796 перегляди

Президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ та міністру оборони визначити додаткові опції захисту для Харкова. Він також подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт.

Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова

Президент України Володимир Зеленський доручив визначити додаткові опції захисту для Харкова, передає УНН.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова 

- повідомив Зеленський.

Глава держави подякував всім, хто залучений зараз до відновлювальних робіт, працює в ремонтних бригадах, на обʼєктах енергетики.

Фаховість наших енергетиків, ДСНС України, багатьох ремонтних бригад безпрецедентна. Важливо, щоб усі керівники обласного та місцевого рівня працювали так само фахово. Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

У Києві надзвичайно складна ситуація, чимало людей потребують негайної підтримки: Зеленський дав низку доручень урядовцям26.01.26, 15:12 • 578 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Харків