Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова

Президент України Володимир Зеленський доручив визначити додаткові опції захисту для Харкова, передає УНН.

Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова - повідомив Зеленський.

Глава держави подякував всім, хто залучений зараз до відновлювальних робіт, працює в ремонтних бригадах, на обʼєктах енергетики.

Фаховість наших енергетиків, ДСНС України, багатьох ремонтних бригад безпрецедентна. Важливо, щоб усі керівники обласного та місцевого рівня працювали так само фахово. Слава Україні! - резюмував Зеленський.

У Києві надзвичайно складна ситуація, чимало людей потребують негайної підтримки: Зеленський дав низку доручень урядовцям