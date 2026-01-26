Зеленський доручив командувачу Повітряних сил визначити додаткові опції захисту для Харкова
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ та міністру оборони визначити додаткові опції захисту для Харкова. Він також подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт.
Президент України Володимир Зеленський доручив визначити додаткові опції захисту для Харкова, передає УНН.
Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова
Глава держави подякував всім, хто залучений зараз до відновлювальних робіт, працює в ремонтних бригадах, на обʼєктах енергетики.
Фаховість наших енергетиків, ДСНС України, багатьох ремонтних бригад безпрецедентна. Важливо, щоб усі керівники обласного та місцевого рівня працювали так само фахово. Слава Україні!
