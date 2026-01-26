Ракетний удар рф по Харкову: одна людина постраждала, у місті перебої зі світлом

$43.140.03
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 4370 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 10856 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 16645 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 18424 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 32282 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23302 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44703 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21944 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40532 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 33846 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 30130 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36218 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 25700 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 17783 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 4338 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 32273 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 44694 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 36283 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 40530 перегляди
Ракетний удар рф по Харкову: одна людина постраждала, у місті перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Росія завдала ракетного удару по Індустріальному району Харкова. Внаслідок обстрілу одна людина постраждала, у місті частково зникло світло.

Ракетний удар рф по Харкову: одна людина постраждала, у місті перебої зі світлом

рф завдала ракетного удару по Харкову, у місті пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

По Харкову завдано ракетний удар. Наслідки уточнюємо 

- повідомив Терехов.

Згодом мер додав, що внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. 

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог наніс удари по Індустріальному району Харкова. 

Наслідки уточнюються.  Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе! 

- додав Синєгубов.

Згодом голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару в Харкові одна людина постраждала.

Додамо

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у Харкові частково зникло світло.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Відключення світла
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків