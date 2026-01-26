Ракетний удар рф по Харкову: одна людина постраждала, у місті перебої зі світлом

рф завдала ракетного удару по Харкову, у місті пролунали вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

По Харкову завдано ракетний удар. Наслідки уточнюємо - повідомив Терехов.

Згодом мер додав, що внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог наніс удари по Індустріальному району Харкова.

Наслідки уточнюються. Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе! - додав Синєгубов.

Згодом голова ОВА зазначив, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару в Харкові одна людина постраждала.

Додамо

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у Харкові частково зникло світло.