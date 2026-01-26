Ракетный удар рф по Харькову: один человек пострадал, в городе перебои со светом
Киев • УНН
Россия нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова. В результате обстрела один человек пострадал, в городе частично пропал свет.
рф нанесла ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем
Впоследствии мэр добавил, что в результате вражеского обстрела города есть пострадавшие.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес удары по Индустриальному району Харькова.
Последствия уточняются. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя!
Впоследствии глава ОВА отметил, что по предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал.
Добавим
Как сообщают местные Telegram-каналы, в Харькове частично пропал свет.