Ракетный удар рф по Харькову: один человек пострадал, в городе перебои со светом

$43.140.03
50.650.13
ukenru
17:23 • 714 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 4026 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 10726 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 16494 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 18335 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 32215 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23282 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 44643 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21938 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40499 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5.5м/с
89%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Таксист в Киеве сломал челюсть пассажирке: водителю грозит до трех лет тюрьмы26 января, 07:59 • 33753 просмотра
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18 • 30062 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 36108 просмотра
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52 • 25605 просмотра
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго11:59 • 17718 просмотра
публикации
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
16:43 • 4006 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 32210 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 44637 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 36202 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40495 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Петер Сийярто
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14 • 410 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43 • 4470 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07 • 5278 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 10930 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 34020 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
ЧатГПТ

Ракетный удар рф по Харькову: один человек пострадал, в городе перебои со светом

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Россия нанесла ракетный удар по Индустриальному району Харькова. В результате обстрела один человек пострадал, в городе частично пропал свет.

Ракетный удар рф по Харькову: один человек пострадал, в городе перебои со светом

рф нанесла ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем 

- сообщил Терехов.

Впоследствии мэр добавил, что в результате вражеского обстрела города есть пострадавшие. 

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес удары по Индустриальному району Харькова. 

Последствия уточняются.  Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя! 

- добавил Синегубов.

Впоследствии глава ОВА отметил, что по предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал.

Добавим

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Харькове частично пропал свет.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Отключение света
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков