Ракетный удар рф по Харькову: один человек пострадал, в городе перебои со светом

рф нанесла ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем - сообщил Терехов.

Впоследствии мэр добавил, что в результате вражеского обстрела города есть пострадавшие.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг нанес удары по Индустриальному району Харькова.

Последствия уточняются. Угроза с воздуха сохраняется. Берегите себя! - добавил Синегубов.

Впоследствии глава ОВА отметил, что по предварительной информации, в результате вражеского удара в Харькове один человек пострадал.

Добавим

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Харькове частично пропал свет.