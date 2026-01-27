Атака рф на Харьков 27 января: число пострадавших возросло до трех человек

Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове количество пострадавших в результате российской атаки возросло до трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Подробности

За медицинской помощью обратился 78-летний мужчина. У него диагностирована острая реакция на стресс.

По предварительным данным, российские вооруженные силы нанесли удары по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что количество раненых в результате российского ракетного удара по Харькову возросло до двух. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что все профильные бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов и стабилизировать ситуацию.