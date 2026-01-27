Атака рф на Харьков 27 января: число пострадавших возросло до трех человек

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 16412 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
26 января, 16:43 • 45539 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 30469 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45 • 36355 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57 • 32019 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 49446 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 27870 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01 • 57638 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23207 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52 • 42679 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 23859 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 16:43 • 45592 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 49477 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 10:01 • 57662 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 50134 просмотра
Атака рф на Харьков 27 января: число пострадавших возросло до трех человек

Киев • УНН

 • 188 просмотра

В Харькове число пострадавших в результате российской атаки возросло до трех, включая 78-летнего мужчину с острой реакцией на стресс. По предварительным данным, город обстреляли из РСЗО "Торнадо-С".

Атака рф на Харьков 27 января: число пострадавших возросло до трех человек
Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове количество пострадавших в результате российской атаки возросло до трех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Подробности

За медицинской помощью обратился 78-летний мужчина. У него диагностирована острая реакция на стресс.

По предварительным данным, российские вооруженные силы нанесли удары по городу из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С"

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что количество раненых в результате российского ракетного удара по Харькову возросло до двух. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что все профильные бригады работают на местах, чтобы оперативно ликвидировать последствия обстрелов и стабилизировать ситуацию.

Евгений Устименко

