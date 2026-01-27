$43.130.01
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено

Киев • УНН

 • 28 просмотра

27 января российские оккупанты атаковали объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. В результате сгорания нефтепродуктов возникло задымление, что привело к отмене обучения в школах.

Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено

российские оккупанты 27 января совершили атаку на объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. В результате сгорания нефтепродуктов возникло задымление, сообщает УНН со ссылкой на Бродовский городской совет.

Подробности

На месте работают все соответствующие службы. Также специалисты проводят замер показателей воздуха.

В городском совете сообщили, что дым ложится на город и ощущается неприятный запах. Жителей призвали плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам.

Из-за чрезвычайной ситуации обучение в школах отменено, а детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Когда есть задымление в результате пожаров, закройте плотно окна (к тому же холодно). Не выходите без надобности на улицу. Если есть необходимость, наденьте увлажненную маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы

- добавили в городском совете.

Также сообщается, что в окрестных населенных пунктах начато проведение замеров воздуха на содержание вредных веществ продуктов сгорания. О результатах замеров будет сообщено дополнительно.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Харькове количество пострадавших в результате российской атаки возросло до трех человек.

Евгений Устименко

