росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зафіксовано руйнування
Київ • УНН
російські війська знову атакували об'єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині, спричинивши руйнування обладнання. Постраждалих немає, це 19-та атака з початку року.
Уночі 8 лютого на Полтавщині російські війська знову завдали удару по об’єктах Групи Нафтогаз. Внаслідок атаки є влучання та пошкодження обладнання, однак обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Група Нафтогаз, передає УНН.
Деталі
Після удару на об’єктах зафіксували руйнування обладнання. За попередньою інформацією, під час атаки люди не постраждали.
На місці – підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки
Це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи з початку року.
Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою. Тримаємося
Нагадаємо
Вранці 27 січня російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на заході України, спричинивши пожежу. Це вже п'ятнадцятий обстріл об'єктів Нафтогазу з початку місяця.