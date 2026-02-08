росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зафіксовано руйнування

$43.140.00
Ексклюзив
10:00 • 148 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 16967 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 31129 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 29930 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 35345 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 29301 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27408 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38166 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49032 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45372 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 9182 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 35968 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 56734 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 50736 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 52141 перегляди
росія вдарила по об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зафіксовано руйнування

Київ • УНН

 • 62 перегляди

російські війська знову атакували об'єкти Групи Нафтогаз на Полтавщині, спричинивши руйнування обладнання. Постраждалих немає, це 19-та атака з початку року.

росія вдарила по об’єктах "Нафтогазу" на Полтавщині: зафіксовано руйнування

Уночі 8 лютого на Полтавщині російські війська знову завдали удару по об’єктах Групи Нафтогаз. Внаслідок атаки є влучання та пошкодження обладнання, однак обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє Група Нафтогаз, передає УНН.

Деталі

Після удару на об’єктах зафіксували руйнування обладнання. За попередньою інформацією, під час атаки люди не постраждали.

На місці – підрозділи ДСНС. Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки

- зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Це вже 19-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи з початку року.

Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою. Тримаємося

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Вранці 27 січня російські окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури Групи Нафтогаз на заході України, спричинивши пожежу. Це вже п'ятнадцятий обстріл об'єктів Нафтогазу з початку місяця.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Полтавська область
Укргазвидобування
Нафтогаз України
Україна