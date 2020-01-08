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Разумков висловив співчуття стосовно авіакатастрофи українського літака в Ірані

Разумков висловив співчуття стосовно авіакатастрофи українського літака в Ірані

Київ • УНН

 • 20319 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Голова Верховної Ради України висловив співчуття через авіакатастрофу українського літака на території Ірану. Про це спікер парламенту написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Трагічний ранок. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок падіння українського літака в Ірані. Ця трагедія забрала майже 180 людських життів”, — написав Разумков.

“Наше завдання — якнайшвидше встановити причину падіння Боїнгу та надати необхідну допомогу сім’ям загиблих”, — резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття стосовно авіакатастрофи та перервав свою поїздку до Оману, а прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав кількість людей, що знаходились в літаку — 176 осіб.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака.

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Раніше УНН повідомлял, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.

Заступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич додав УНН, що у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 238 16 57.

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За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи рейсом Тегеран — Київ.

Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

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У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.

На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.

Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.

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