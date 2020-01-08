Прем'єр: на борту українського літака, що розбився в Ірані, було 176 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. На борту літака, що розбився в Ірані українського літака було 167 пасажирів і 9 членів екіпажа. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН із посиланням на його Facebook.
“Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ. Робота зі встановлення причин трагедії вже організована. На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу”, — написав Гончарук.
“Наразі уточнюємо кількість громадян України, які були на борту. За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Більш детальнішу офіційну інформацію опублікуємо найближчим часом”, — резюмував він.
Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття стосовно авіакатастрофи.
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Раніше УНН повідомлял, що наразі консул займається питанням авіакатастрофи, уточнюються списки загиблих.
Нагадаємо, раніше іранське державне телебачення повідомило про катастрофу українського літака. У МЗС для УНН повідомили про попередньо 160 загиблих в авіакатастрофі.
Заступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич додав УНН, що у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії: +38 (044) 238 16 57.
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За даними видання New York Times, зазначається, що це був літак Boeing 737, що здійснював зліт з аеропорту, прямуючи рейсом Тегеран — Київ.
Додається, що служба спостереження за польотами FlightRadar 24 повідомила в Twitter, що літак знаходився в експлуатації близько трьох з половиною років. Остання інформація про місцезнаходження літака, за даними FlightRadar, була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.
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У повідомленні іранського держтелебачення йдеться, що аварія в середу вранці імовірно сталася через механічні несправності.
На даний момент це вся інформація, УНН намагається дізнатися подробиці події.
Нагадаємо, після ракетних обстрілів військових баз США з боку Ірана на території Іраку, що відбулись в ніч на 8 січня, США заборонили польоти своїх цивільних літаків над Іраком і Іраном, а також над водами Перської та Оманської заток.